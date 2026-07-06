Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile TSYD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer ve TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.



İmza töreninde konuşan Kul, protokolle kurumlar arasındaki işbirliğine güzel bir katkı sağlayacaklarını belirtti.



Üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabileceklerini anlatan Kul, "Bunları TSYD ile işbirliğinde oluşturacağız. Üniversitemizin sportif amaçlı tanıtım ve etkinliklere yönelik çalışmalarını TSYD ile birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Çağlayan da TSYD'nin amacının yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak, onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak olduğunu ifade etti.



Protokolün hayırlı olmasını dileyen Çağlayan, "Üniversite yönetiminin öğrencilerle birlikte hazırladıkları projeleri etaplar halinde devreye sokarak, öğrencilere yönelik eğitim amaçlı çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.



Çağlayan, TSYD'nin çalışmalarına destek olan ve üniversite ile TSYD işbirliğini her zaman ön planda tutarak örnek çalışmalar sergileyen Rektör Mehmet Kul ve ekibine teşekkür etti.



Protokol töreni, karşılıklı imzaların atılmasının ardından sona erdi.

