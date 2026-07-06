Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde 2 Temmuz'da şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan​​​​​​​ 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in cesedi, ekiplerce kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkisinde suyun içinde bulundu.

        Şahin'in cenazesi, ekiplerce sudan çıkartılarak otopsi işlemleri için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, 2 Temmuz'da Kızılırmak'ta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

        Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda

        Benzer Haberler

        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
        Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
        Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs kayboldu
        Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs kayboldu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi kayboldu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi kayboldu