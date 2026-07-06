Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde 2 Temmuz'da şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan​​​​​​​ 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in cesedi, ekiplerce kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkisinde suyun içinde bulundu. Şahin'in cenazesi, ekiplerce sudan çıkartılarak otopsi işlemleri için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, 2 Temmuz'da Kızılırmak'ta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

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