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        Sivas Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Sivas Koruma Kurulu Başkanlığı ikinci toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Sivas Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Sivas Koruma Kurulu Başkanlığı ikinci toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) düzenlenen toplantıda konuşan Aktaş, Sivas Koruma Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunan 6 iş başvurusu ve 8 hibe projesinin görüşüldüğünü söyledi.

        Hibe destek projelerinden onaylanan "Süt İneği Yetiştiriciliği, Betül Halı Yıkama, Danadan Tosuna, SVS Oto Lastik Bakım ve Onarım, Yerli Oyuncak Üretimi, Pide Fırını" projeleri ile onay aşamasında olan "Kafes Tavukçuluğu ve Yumurta Üretimi, Sokak Lezzetleri" projeleri görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.

        Toplantı sonrasında Başsavcı Aktaş ve koruma kurulu üyeleri, eski hükümlü İbrahim Nacak tarafından hazırlanan ve onaylanan hibe destek projesi olan SVS Oto Bakım ve Onarım Servisi iş yerinin açılışı gerçekleştirdi.

        Açılışa, STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meral Uslu, Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim, Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, TURASAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Tecer, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanı Sebahattin Eryilbi, Sivas E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Zekioğlu, Sanayi ve Ticaret Odası Genel Kurulu Üyesi Mehmet Barış Çiftçi, Sivas Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal katıldı.



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