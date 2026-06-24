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        Suşehri'nde karne festivali düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik karne festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Suşehri'nde karne festivali düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik karne festivali gerçekleştirildi.

        Suşehri Belediyesi, ilçe merkezi ve köylerde taşımalı eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak pazar alanında şişme oyun parkı kurdu.

        Düzenlenen karne festivalinde çocuklar, şişme oyun parkında eğlenirken, katılımcılara dondurma ikramında bulunuldu.

        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer parkı gezerek, çocuklarla sohbet etti.

        Yıldız, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin yapılmasında emeği geçen Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu'na ve belediye ekibine teşekkür etti.

        Kayaoğlu ise karne festivaline her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu oldukların ifade etti.

        Öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Kayaoğlu, "Çocuklarımızın mutluluğu bizleri daha da mutlu etmektedir. Karne festivalimizde çocuklarımız gönüllerince eğlendiler, aynı zamanda aileleriyle beraber kaliteli zaman geçirdiler. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi bir eğlence programında görüşmek üzere, tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum." dedi.



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