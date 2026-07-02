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        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı

        Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı

        Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

        Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

        Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

        Burada, olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Daha sonra, bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.

        CHP Grup Başkanı Özel, eski Madımak Oteli önünde yaptığı açıklamada, 33 yıldır yanan kor ateşin sönmesinin, adalete kavuşmasıyla mümkün olacağını söyledi.

        Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin 33 yıldır adalet arayışının devam ettiğini belirten Özel, "Çok farklı adaletsizlikler var, halen firarda olanlar var. Almanya'da yakalanmış ama Türkiye'ye iade edilmemiş, 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesinin geçmişteki haksız ve yetersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçluları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız." dedi.

        Özel, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının olmayacağını vurgulayarak, "Bugün 'Madımak utanç müzesi' diye bir tabelayı buraya yapıştırdılar. Biz devlet tarafından resmen buranın bir 'utanç müzesi' olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir 'utanç günü' olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda mecliste çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu." diye konuştu.

        - Notlar

        Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 2 bin 600 polis görev yaptı.

        Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah araç trafiğine kapatıldı.

        Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.

        Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesi"ne dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı.

        Aileler, eski Madımak Oteli girişindeki camın önünde ölenlerin fotoğrafları ve ellerindeki karanfiller ile bir süre bekleyerek, ellerinde bulunan "Madımak Utanç Müzesi" yazılı kağıdı binanın camlarına yapıştırdı.

        Anma programına, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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