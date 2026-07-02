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        Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu.

        Burhan köyünde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (20) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.

        Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, iki çocuk ise ırmakta kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Suda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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