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        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, projelerini açıkladı

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, oda üyelerinin ve Sivas esnafının dünyaya açılmasını kolaylaştıracak projelerini tanıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, projelerini açıkladı

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, oda üyelerinin ve Sivas esnafının dünyaya açılmasını kolaylaştıracak projelerini tanıttı.

        STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, "Güçlü Gelecek" vizyonu kapsamında "Üye Destek Masası", "7/24 Dijital Oda ve STSO NEXT" ile "Vize Kolaylık Protokolü" projelerini açıkladı. Eken, belirledikleri projelerin yeni dönemde STSO'nun üyelerinin yatırım, üretim, dijitalleşme ve ihracat süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesine katkı sunmasını hedeflediklerini söyledi. Üye Destek Masası ile devlet ve Avrupa Birliği desteklerinin yakından takip edilmesini planladıklarını belirten Eken, üyelerin hangi teşvik ve desteklerden yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve başvuru süreçlerinde doğru kurumlara yönlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Kamu kurumlarıyla güçlü koordinasyon kurulmasının önemine dikkat çeken Eken, üyelerin bürokratik sorunlarının çözümünde STSO'nun takipçi olması için gayret göstereceklerini söyledi.

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        "STSO'nun 7 gün 24 saat ulaşılabilir olması için çalışacağız"

        7/24 Dijital Oda ve STSO NEXT projesiyle oda hizmetlerinin önemli bölümünün dijital ortama taşınmasını hedeflediklerini belirten Eken, üyelerin işlemlerini zaman ve mekan sınırlaması olmadan gerçekleştirebilmesine imkan sağlayacak bir yapı oluşturmak için çaba harcayacaklarını kaydetti. STSO NEXT'in yalnızca dijital oda hizmetlerinden ibaret olmayacağını belirten Eken, Sivaslı firmaların birbirleriyle ticaretini artırabilecek tedarik ağlarının güçlendirilmesi ve firmaların daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sunacak çalışmalar yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

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        "İhracatçımızın vize engeline takılmaması için girişimlerde bulunacağız"

        Eken, Vize Kolaylık Protokolü kapsamında konsolosluklarla görüşmeler gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Sivaslı iş insanlarının fuar, iş görüşmesi ve ticari temaslar amacıyla gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerinde vize süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik kurumsal girişimlerde bulunacaklarını belirten Eken, "Amacımız iş insanlarımızın dünyaya açılmasının önündeki engelleri azaltmaya katkı sağlamak" dedi.

        "Üyemizin işini büyütmesi Sivas'ın büyümesi demektir"

        Üç projenin de merkezinde üyelerin bulunduğunu vurgulayan Eken, "Üyemizin işini büyütmesi Sivas'ın büyümesi demektir. Güçlü bir STSO, güçlü bir iş dünyası ve ekonomik olarak daha güçlü bir Sivas için çalışmalar yapacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, onların yatırım, üretim ve ihracat süreçlerine katkı sunabilecek bir oda anlayışını geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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