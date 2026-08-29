Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas ve ilçelerine 193 doktor atandı

        Sivas ve ilçelerine 193 doktor atandı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kente 193 doktorun atamasının yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Sivas ve ilçelerine 193 doktor atandı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kente 193 doktorun atamasının yapıldığını bildirdi.

        Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

        Sivas'a 157 tabip ve 36 uzman tabip olmak üzere toplam 193 hekim kadrosu tahsis edildiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Sivas'a tek dönemde ayrılan 193 kişilik yüksek hekim kadrosu merkez ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Sivas'ımızın sağlık ordusu büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 193 hekim kadromuz şehrimize hayırlı olsun."

        REKLAM

        Milletvekili Aksu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Akıncılar Kaymakamı Karababa, köy ziyaretlerinde bulundu
        Akıncılar Kaymakamı Karababa, köy ziyaretlerinde bulundu
        Sivasspor, Batman Petrolspor maçına hazır
        Sivasspor, Batman Petrolspor maçına hazır
        İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti
        İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti
        Balkan Harbi'nde kaybolan mektup, 113 yıl sonra Sivaslı aileye ulaştırıldı
        Balkan Harbi'nde kaybolan mektup, 113 yıl sonra Sivaslı aileye ulaştırıldı
        Motosiklet kazasında ölen Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı
        Motosiklet kazasında ölen Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı