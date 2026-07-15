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        Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Sivas'ta Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, aralarında 15 Temmuz şehidi Münir Murat Ertekin'in de bulunduğu şehitler için dua edildi.

        Vali Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ise 15 Temmuz şehitleri polis memuru Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın mezarları ziyaret edildi.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü İbrahim Kulp tarafından dua edildi.

        Kaymakam Yasin Mert, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kocaer ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Kaymakam Mert ve beraberindekiler, daha sonra şehit polis memuru Yazıcı'nın annesi Sevim ve babası Hasan Yazıcı ile şehit Volkan Pilavcı'nın babası Hikmet Pilavcı'yı ziyaret etti.

        Burada da Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Ziyarette şehitlere rahmet dileyen Mert, "Vatan için şehit düşmüş kardeşlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır, biz devlet yetkilisi olarak daima onların emrindeyiz." dedi.

        Öte yandan, Merkez Ertuğrul Gazi Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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