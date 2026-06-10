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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Yenimahalle'de yaşayan Erkan Öztürk, bahçesindeki odunların arasında yılan olduğunu fark edince durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, odunlar arasındaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Yerleşim bölgesi dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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