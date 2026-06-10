Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yenimahalle'de yaşayan Erkan Öztürk, bahçesindeki odunların arasında yılan olduğunu fark edince durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, odunlar arasındaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yerleşim bölgesi dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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