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        Sivas'ta lise öğrencileri "Yıl Sonu Karma Resim Sergisi" açtı

        Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencileri, "Yıl Sonu Karma Resim Sergisi" açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Sivas'ta lise öğrencileri "Yıl Sonu Karma Resim Sergisi" açtı

        Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencileri, "Yıl Sonu Karma Resim Sergisi" açtı.

        Öğrenciler tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergide, yağlı boya, sulu boya, karakalem, kuru pastel, yağlı pastel, tükenmez kalem, kuru boya ve grafik çalışmalarının yer aldığı 245 eser bulunuyor.

        Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, Şube Müdürü Taşkın Doğan, Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Semih Akgül, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Erdoğan, sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini hakkında bilgiler aldı.

        Akgül, mezuniyet sergisinin öğrencilerin dört yıllık sanat eğitimleri boyunca edindikleri bilgi, beceri ve estetik anlayışın bir yansıması olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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