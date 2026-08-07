Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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