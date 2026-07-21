Sivasspor ilk etap kampını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da sezon öncesi ilk etap hazırlık kampı sona erdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da sezon öncesi ilk etap hazırlık kampı sona erdi.
Kulübün açıklamasına göre, tesislerde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alan oyunlarının ardından geçiş oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Sivas'ta 18 gün süren kampın ardından kırmızı-beyazlı ekip, hazırlık programının ikinci etabı için Kayseri'ye hareket ederek Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Erciyes kampı süresince iki hazırlık maçına çıkacak Sivasspor, 23 Temmuz'da Pendikspor ile 26 Temmuz'da ise Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
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