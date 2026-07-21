Zara'da yaz akşamları etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Yaz Akşamları Etkinlikleri" gerçekleştirildi.



Zara Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında halk konserleri düzenlendi.



Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, geçen yıl başlattıkları etkinlikleri bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.



Kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirten Çelik, "Yaz aylarının gelmesiyle meydanlarımızı kültür etkinliklerimizle hareketlendiriyoruz. Yerel sanatçılarımızın sahne aldığı konser programlarımız sponsorların destekleriyle yaz aylarında her hafta sonu devam edecek. Üretken belediyecilik sloganıyla eğitimden kültüre, sosyal destekten altyapı, üstyapıya her alanda hizmetlerimizi ve projelerimizi arttırarak devam ediyoruz." dedi.

