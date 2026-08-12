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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

        Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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