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        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı​​​​​​​, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı​​​​​​​, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgi alan Avcı, Eskikarahisar köyünün içerisinden geçen derede incelemede bulundu.

        Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerdeki ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyaretlerde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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