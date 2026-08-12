Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.
Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.
Muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgi alan Avcı, Eskikarahisar köyünün içerisinden geçen derede incelemede bulundu.
Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerdeki ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretlerde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.
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