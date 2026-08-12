Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

Ziyaretlerde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerdeki ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı​​​​​​​, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.

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