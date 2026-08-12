Zara'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Etkinliğe, AK Parti Zara İlçe Başkanı Sedat Avşaroğlu, önceki dönem belediye başkanı Sayıt Ahmet Pala, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları, teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Programda hayatını kaybeden parti mensupları, şehitler ile vefat eden gaziler için dua edildi.

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