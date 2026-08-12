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        Suşehri'nde atıl olan eski depolar cep sineması ve kütüphaneye dönüştürülüyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediyeye ait atıl durumdaki depolar cep sineması ve kütüphaneye dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Suşehri'nde atıl olan eski depolar cep sineması ve kütüphaneye dönüştürülüyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediyeye ait atıl durumdaki depolar cep sineması ve kütüphaneye dönüştürülüyor.

        Tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çalışmalarla bu alanların güzel bir sosyal etkinlik alanına dönüştürüleceğini söyledi.

        Göreve geldikleri günden bu yana ilçeye değer katacak projeler yaptıklarını belirten Kayaoğlu, şöyle konuştu:

        "İlçe merkezinde bulunan bu çirkin görüntünün daha modern ve nostaljik bir görünüme kavuşması için başlatmış olduğumuz tadilat çalışmalarıyla bu alanı sosyal yaşam merkezi haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Depolarımızdan bir tanesini daha önce fitness salonu yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi diğer depolarda başlattığımız tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla bir depomuzu cep sinemasına, diğer depomuzu ise kütüphane kafe olarak hizmete açacağız."

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        İncelemelerde, birim müdürleri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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