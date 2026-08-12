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        Yeni Parti Sivas Milletvekili Karasu'dan, Zara İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı

        Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin Zara İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Yeni Parti Sivas Milletvekili Karasu'dan, Zara İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı

        Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin Zara İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Açılış töreninde konuşan Karasu, parti teşkilatının ve binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Karasu, kurdele kesiminin ardından kurucu İlçe Başkanı Kenan Çaygöz ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Açılışa, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, İl Başkanı Yılmaz Coşkun, çevre ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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