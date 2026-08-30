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        Sivasspor ligde 5 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Sivasspor ligde 5 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

        Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

        Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

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        Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puan toplayabildi.

        Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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