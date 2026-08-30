Sivasspor ligde 5 maçtır galibiyete hasret
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.
Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.
Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 kaybetti.
Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puan toplayabildi.
Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.
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