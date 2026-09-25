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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık, kuvvet çalışmalarıyla pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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