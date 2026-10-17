Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor-Sarıyer maçının ardından

        Sivasspor-Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, zor bir maçta puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Sivasspor-Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, zor bir maçta puan aldıklarını söyledi.

        Taşdemir, 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maça çıktıklarını belirtti.

        Son bir haftada 3 maça çıktıklarını ve kadrolarında eksik oyuncuların bulunması nedeniyle aynı oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini aktaran Taşdemir, "Özellikle oyuncularımızın çoğunun genç olduğunu varsaydığımızda bizim için sıkıntılı bitebilecek bir maçı 1 puanla çevirmesini bildik." dedi.

        Taşdemir, çok iyi oynamadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

        REKLAM

        "1 puanla ayrıldık, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede sakat arkadaşlarımız aramıza gelirse bir nebze daha rahat nefes alıp önümüzdeki haftalara daha umutlu bakabiliriz. Sarıyer'i tebrik ediyorum iyi oynadılar, hoca değişikliğinden sonra iyi reaksiyon verdiler. Kadro kalitesi de iyi bir takım, kazanabilirlerdi ama puanlar paylaşıldı. Sağlık olsun yolumuza devam ediyoruz."

        Taşdemir, takımda performansı düşük olan oyuncuların bulunduğunu ve en kısa sürede bu oyuncuları takıma kazandıracaklarını dile getirdi.

        Takımda özellikle genç oyuncuların ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Taşdemir, oyuncularını tebrik etti.

        REKLAM

        Kadro kalitesiyle 2 maç kazandıklarını ve 2 maçı kaybettiklerini anımsatan Taşdemir, "7 haftadır yenilmiyoruz, Pendik maçı hariç galip de gelemiyoruz. Bunların hepsinin bilincindeyiz, çok çalışıyoruz. Sakatlıklarımız çok fazla, hiç ummadığımız şeyleri yaşıyoruz. Bugünkü maç aslında eşik maçıydı, bugünü kazanabilseydik maalesef kazanamadık. Artı olan taraf yenilmedik." şeklinde konuştu.

        - Sarıyer cephesi

        SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy ise izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi.

        Takımının başında ilk maçına çıktığını belirten Eskiköy, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Baştan sona üstün oynadığımız bir maçtı." dedi.

        REKLAM

        VAR hakemlerini eleştiren Eskiköy, "Bize anlatılan bir VAR protokolü var. Bugün iki tane iptal olan golümüz var. Birincisinde stoper oyuncumuz dümdüz çıkıyor, hiçbir güç almadan. Topu kaybediyoruz, tekrar kazanıyoruz. Nasıl iptal oluyor? İkinci 'çıktı' dediği pozisyon beraber izleyelim hangi yüzde yüz kanıtla bunu iptal ettin. Pozisyon çıkmadı zaten. Bize anlatılan VAR protokolü ile uygulama çok farklıydı." diye konuştu.

        Maçta 2 puan bıraktıklarını ifade eden Eskiköy, çalışarak toparlayacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Umut Eskiköy: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
        Umut Eskiköy: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
        İsmet Taşdemir: "Zor bir maçtı"
        İsmet Taşdemir: "Zor bir maçtı"
        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Sarıyer: 1
        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Sarıyer: 1
        Sivasspor - Sarıyer: 1-1
        Sivasspor - Sarıyer: 1-1
        Sivasspor'da Okan Erdoğan sezonu kapattı
        Sivasspor'da Okan Erdoğan sezonu kapattı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig