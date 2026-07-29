Sivasspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sezon hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, pas organizasyonları ve taktik uygulamaların ardından dar alan oyunlarıyla idmanı tamamladı. Sivasspor, yarınki antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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