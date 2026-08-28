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        Sivasspor yarın Batman Petrolspor'a konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında yarın deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Sivasspor yarın Batman Petrolspor'a konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında yarın deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

        Batman Şehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Batman Petrolspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Murat Paluli ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

        Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Batman'a gidecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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