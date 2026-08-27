Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
B.A. (19) yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı’nda M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, B.A'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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