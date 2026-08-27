Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.A. (19) yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı’nda M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, B.A'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü
        Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü
        Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası'nda 3 madalya
        Sivaslı atıcılardan Zafer Kupası'nda 3 madalya
        Zafer provası gerçeğini aratmadı Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı provası...
        Zafer provası gerçeğini aratmadı Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı provası...
        Sivasspor, Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı
        Sivasspor, Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı
        Clinton Duodu Sivasspor'da
        Clinton Duodu Sivasspor'da
        Sivasspor'da Batman Petrolspor maçının hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da Batman Petrolspor maçının hazırlıkları sürüyor