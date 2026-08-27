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        Sivasspor, Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Sivasspor, Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Clinton Duodu'ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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