Sivasspor, Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti.
Giriş: 27.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Clinton Duodu'ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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