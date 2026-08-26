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        Milletvekili Aksu, Divriği'nin tarihi mirasını yakından takip ediyor

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Milletvekili Aksu, Divriği'nin tarihi mirasını yakından takip ediyor

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Milletvekili Aksu, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü İbrahim Gül ve Kurul Üyesi Fahri Bahadır'la bir araya gelerek, Divriği'de bulunan Paşa ve Söğütlük mezarlıklarıyla ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan karar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmede, söz konusu tarihi alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülecek süreç ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

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        Aksu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik hassasiyetin yanı sıra, mezarlıklarla ilgili süreçte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Sivas'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Aksu, Divriği'nin tarihi değerlerine sahip çıkarken vatandaşların talep ve hassasiyetlerini de gözeterek süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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