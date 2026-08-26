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        Sivas'ta İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Merkezi kuruluyor

        Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak Proje Alanı'nda hayata geçirilecek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Merkezi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Sivas'ta İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Merkezi kuruluyor

        Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak Proje Alanı'nda hayata geçirilecek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Merkezi'nin temeli atıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, benzerleri Avrupa'da bulunan merkez, atıkların geri kazanılmasından çevre eğitimlerine kadar birçok çalışmayı aynı alanda yürütecek ve çevre kampüsü olarak hizmet verecek.

        Temeli atılan merkez kendi enerjisini üretecek, yağmur suyunu yeniden kullanacak ve atıkları ekonomiye kazandıracak.

        Merkez, aynı zamanda çocukların çevreyi yalnızca anlatılanlarla değil, uygulayarak öğreneceği bir eğitim kampüsü olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Adem Uzun, projenin yalnızca belediyenin ilgili müdürlüğüne hizmet verecek bir bina olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

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        Sıfır atık toplama merkezi, geri dönüşüm avlusu, kompost alanı, sera ve uygulamalı eğitim bölümleriyle kapsamlı bir çevre kampüsü oluşturulacağını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

        "Merkeze getirilen kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar türlerine göre ayrılacak. Organik atıklar komposta dönüştürülerek yeniden toprağa kazandırılacak. Kurulacak serada ise kompost üretiminin doğaya ve tarıma katkısı uygulamalı olarak gösterilecek. Binanın enerji ihtiyacının bir bölümü güneşten karşılanacak, yağmur suları toplanarak yeniden kullanılacak. Yapımda geri dönüşüm odaklı malzemelere yer verilirken, enerji tüketimi ve çevresel veriler dijital sistemlerle takip edilecek. Merkezde geri dönüşüm atölyeleri, amfi ve toplantı salonları bulunacak. Dış alandaki park, sera ve uygulama bölümleriyle çocuklar ve gençler atıkların nasıl ayrıştırıldığını, geri dönüşümün nasıl yapıldığını ve organik atıkların nasıl yeniden toprağa döndüğünü yerinde görecek."

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        Uzun, projenin yapım maliyetinin yüzde 20'sinin Türkiye Çevre Ajansı hibesiyle, yüzde 80'inin ise Sivas Belediyesinin öz kaynaklarıyla karşılanacağını belirterek, "Sivas Belediyesi, son 2 yılda kağıt, plastik, cam, metal, pil, tıbbi atık ve bitkisel atık yağlardan oluşan toplam 2 bin 977 ton atığı topladı. Atıklar özelliklerine göre geri kazanım veya güvenli bertaraf süreçlerine gönderildi. Çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması için 202 okulda eğitim programları düzenlendi. Bu çalışmalarla 12 bin 468 öğrenciye ulaşıldı. Yeni merkezin hizmete girmesiyle eğitimlerin yıl boyunca ve uygulamalı olarak sürdürülmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

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