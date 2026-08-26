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        Ekenler Beton Sivasspor, 3 puan peşinde

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "En kısa sürede 3 puanla tanışıp ondan sonraki süreçte çok daha farklı bir kimliğe bürünüp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Ekenler Beton Sivasspor, 3 puan peşinde

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "En kısa sürede 3 puanla tanışıp ondan sonraki süreçte çok daha farklı bir kimliğe bürünüp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üçüncü haftayı geride bıraktıklarını, ikinci hafta itibariyle golle tanıştıklarını ama maalesef 3 puan ile tanışamadıklarını söyledi.

        Manisa FK maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını belirten Taşdemir, "Çok pozisyon harcadığımız bir maçı kazanamadık. İkinci yarı takımda düşüşler var. Bunu irdeliyoruz, analizimizi yaptık, oyuncular ile de paylaştık. Bir taraftan da çalışıyoruz. Eksikliklerimiz var, yok değil. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Parça parça oyun olarak iyi oynadığımız dönemler daha fazla ama maalesef skora yansıtamadık. En kısa sürede 3 puanla tanışıp ondan sonraki süreçte çok daha farklı bir kimliğe bürünüp yolumuza davam edeceğiz." diye konuştu.

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        Transfer çalışmalarına değinen Taşdemir, şunları kaydetti:

        "21 yaşındaki genç oyuncu Clinton Duodu akşam aramızda olacak. Şu anda yolda, kontenjan oyuncumuz. 6 yabancı oyuncumuz var, orası dolu, kontenjandan iki tane alabiliyoruz. Son haftalara göre çalışıyoruz. Aramıza oyuncu katmak istiyoruz. Ama doğru oyuncu olması lazım. En başından beri söylüyorum. Bütçemize uygun olması gerekiyor. Biz diğer kulüpler gibi eksik gördüğümüz yere o bölgenin en iyisini alabilecek durumda değiliz. Bu gerçeğimiz var. Az imkanla çok transfer yapabilme imkanına bakıyoruz. Bunlar da bazen sürpriz oluyor. Bu gelecek olan genç oyuncumuzdan ümitliyiz. Hem bize katkı sağlayacak hem de gelişime açık bir oyuncu inşallah takıma faydalı olacaktır."

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        - "Biz yumuşak, nazik bir takım değiliz"

        Takım olarak biraz daha mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Taşdemir, "Biz yumuşak, nazik bir takım değiliz. Sahip olduğum takımlar bu zamana kadar da bu şekilde olmadı. Bundan dolayı biz çok başarılı olduk. Bir de gerçeğimiz var. Elimizde olan oyuncu grubunun oynadığı mevki de çok sertliğe uygun değil. Bunu belli ölçülerde iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Yapmadığımız dönemlerde zaten rakip bize cezayı kesiyor." ifadelerini kullandı.

        Taşdemir, takım olarak futbolcu Ahmet Oğuz'la ilgilenmediklerini sözlerine ekledi.

        - Antrenman

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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        Ardından koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunları ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda, Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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