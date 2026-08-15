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        Sivasspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Sivasspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Kayserispor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile Kayseri'ye gidip kampa girecek.

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