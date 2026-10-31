Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte Boluspor karşılaşması öncesi Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar'ın sakatlıkları bulunuyor.
Kırmızı kart cezalıları Kamil Fidan ile Clinton Duodu da Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Boluspor ise 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine 1 puan yazdırdı.
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