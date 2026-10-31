Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek

Boluspor ise 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine 1 puan yazdırdı.

Kırmızı kart cezalıları Kamil Fidan ile Clinton Duodu da Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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