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        Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Sivasspor, yarın ligde Boluspor'u konuk edecek

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

        4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Boluspor karşılaşması öncesi Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Kırmızı kart cezalıları Kamil Fidan ile Clinton Duodu da Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

        Boluspor ise 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine 1 puan yazdırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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