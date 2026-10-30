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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sekiz asırlık şifahanede bilimsel sağlık toplantısı gerçekleştirildi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Diz Artrozunda A'dan Z'ye Tedavi Seçenekleri toplantısında ev sahipliği yaptı

        Sekiz asırlık şifahanede bilimsel sağlık toplantısı gerçekleştirildi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Diz Artrozunda A'dan Z'ye Tedavi Seçenekleri toplantısında ev sahipliği yaptı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Diz Artrozunda A'dan Z'ye Tedavi Seçenekleri toplantısında ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Sekiz asırlık şifahanede bilimsel sağlık toplantısı gerçekleştirildi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Diz Artrozunda A'dan Z'ye Tedavi Seçenekleri toplantısında ev sahipliği yaptı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Diz Artrozunda A’dan Z’ye Tedavi Seçenekleri toplantısında ev sahipliği yaptı.

        Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Kayseri ve Erzurum Şubelerinin ortaklaşa düzenlediği "Diz Artrozunda A’dan Z’ye Tedavi Seçenekleri" toplantısı, Sivas Valiliğinin desteğiyle 29 Ekim 2026 tarihinde Divriği’de bulunan 8 asırlık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında gerçekleştirildi. Türkiye’nin büyük bölümünden, farklı şehir ve bölgelerden gelen ortopedi ve travmatoloji hekimleri tarihi mekandaki bilimsel buluşmada bir araya geldi.

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        Çeşitli üniversitelerden katılan öğretim üyeleri ve alanında deneyimli uzman hekimler, diz artrozunun konservatif tedavisinden eklem koruyucu cerrahiye ve artroplastiye uzanan güncel yaklaşımları ele aldı. Bilimsel sunumlar, olgu tartışmaları ve interaktif oturumlarla farklı merkezlerin bilgi ve deneyimleri paylaşıldı; mesleki iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlandı.

        Anadolu'da Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk eser

        Toplantının gerçekleştirildiği Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, UNESCO tarafından Türkiye’de Dünya Mirası Listesi’ne alınan ilk eser olma özelliği taşıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Mengücekli döneminde 12281229 yıllarında Ahmet Şah ve Turan Melek’in baniliğinde inşa edildi. Benzersiz taş işçiliği ve mimarisiyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Darüşşifa, yaklaşık sekiz asırlık geçmişiyle Anadolu’da insan sağlığına verilen önemin ve köklü hekimlik geleneğinin günümüze ulaşan önemli bir eser olma özelliği de taşıyor.

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