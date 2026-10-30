36 yıllık Kale Projesi 2028 yılında tamamlanacak

SİVAS Belediyesi'nin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı 'Kale Projesi'nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü alan ve 'Bilge Mimar' olarak tanınan merhum Turgut Cansever'in de hayali olan proje kapsamında çalışmalar etaplar halinde devam ediyor. Mimar, şehir plancısı ve düşünür Cansever'in çizdiği, az katlı binaları, sosyal tesisleri, butik otelleri, ibadet yerleri, bedesteni, arastası, el sanatları çarşısı, konakları, restoranı, kafesi, hamamı olan mahalle projesi çerçevesinde 45 yapının inşası tamamlandı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, proje alanında incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kale Projesi'ni çok önemsediklerini söyledi.

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'2028 YILINDA PROJEMİZİ AÇMIŞ OLACAĞIZ'

‘Kale Projesi’ni gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gördüklerini belirten Uzun, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren burada yoğun bir çalışma halindeyiz. Göreve geldiğimizde burada tamamlanmış bina sayısı 11'di ve 34 yeni binayı tamamladık" dedi.

Binaların tamamlanmasının ardından peyzaj ihalesi gerçekleştirdiklerini belirten Uzun, "Peyzaj ihalesini 175 milyon liraya gerçekleştirdik ve çalışmalar başladı. 2027 yılının yaz sonu gibi peyzajı da tamamlamış olacağız, sonra binaların iç tefrişatlarını yapacağız. 2028 yılında projemizi açmış olacağız" diye konuştu.

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'ÖNEMLİ BİR TURİZM MEKANINI ŞEHRE KAZANDIRACAĞIZ'

Projenin detayları hakkında da bilgi veren Uzun, "Bu proje aslında 36 yıllık bir proje, bizim dönemimizde devam ediyor. Tüm belediye başkanlarının emekleri var, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah 2028'de açtığımızda hemen yan tarafından nostaljik tramvayı da bu alandan götüreceğiz. Burası şehrimiz dışından turistlerin geldiği ilk mekanlardan biri olacak. Bir tarafımızda Gökmedrese, bir tarafımızda Ulu Cami, bir tarafımızda tarihi Cumhuriyet Meydanı'mızla birlikte önemli bir turizm mekanını şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.