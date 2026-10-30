Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 30.10.2026 - 00:20 Güncelleme:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyü yol ayrımında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki R.D. (56) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan N.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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