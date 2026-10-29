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        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi

        SİVAS'ta Cumhuriyet'in ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi

        SİVAS'ta Cumhuriyet'in ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de devam etti. Valilik tarafından bayram kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Tren Garı önünden başlayan yürüyüşe Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar İnönü Bulvarını takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından ise İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar ışık ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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