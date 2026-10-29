Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar​​​​​​​ anlaşıldığı belirtildi.

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