Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenlendi

Konser sonrası vali ile eşi, şef Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Onuncu Yıl Marşı ile sona eren konseri, Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.