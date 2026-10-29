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        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenlendi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenlendi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser düzenledi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinasyonunda Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden kahramanlık türküleri seslendirdi.

        Onuncu Yıl Marşı ile sona eren konseri, Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

        Konser sonrası vali ile eşi, şef Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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