Sivas Belediyesi, "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, proje kapsamında bölgedeki yıkım çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm kararının 2000 yılında dönemin belediye başkanı Osman Seçilmiş zamanında alındığını söyledi.

Projenin o günden itibaren devam ettiğini ifade eden Uzun, "Göreve geldiğimizde ikinci etap çalışmalarını başlattık. Burada 252 konut ve 53 dükkan yaptık. İnşallah yakın bir tarihte de bunların teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

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Uzun, projenin üçüncü etabı kapsamında mülk sahipleriyle yüzde 89 oranında anlaşma sağlandığını, yüzde 11'lik kısmında da mülk sahiplerine satışların gerçekleştirildiğini anlatarak, "Burada yıkım çalışmalarına başladık. Burada da 280 konut ve 46 dükkan yapacağız. Böylece inşallah Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda hızlı bir ilerleme gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Şehirdeki diğer kentsel dönüşüm alanlarının ise Esentepe ve Yunus Emre mahallerinde bulunduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Esentepe'de çalışmalarımıza başladık. 348 konut, 30 dükkanın yapımına başlandı. İnşallah yakın tarihte bunlar da tamamlanacak. Burasını da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İki kentsel dönüşüm alanımızda çalışmalarımız hızla ilerliyor. Eski Sanayi Bölgesi'nde 3 tane alanımız var, bu alanlarla ilgili de ekip arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizin kangren haline gelmiş olan özellikle Eski Sanayi Bölgesi kentsel dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."