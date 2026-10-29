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        Sivas'ta 850 öğrenci coşkuyla Cumhuriyet şarkıları söyledi

        Sivas'ta bir ortaokulda 850 öğrenci koreografi ve koro gösterisi yaptı. Öğrenciler koro eşliğinde Cumhuriyet şarkıları söyleyerek hep birlikte Türk Bayrağını salladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Sivas'ta 850 öğrenci coşkuyla Cumhuriyet şarkıları söyledi

        Sivas’ta bir ortaokulda 850 öğrenci koreografi ve koro gösterisi yaptı. Öğrenciler koro eşliğinde Cumhuriyet şarkıları söyleyerek hep birlikte Türk Bayrağını salladı.

        Sivas Tuzlugöl Mahallesi’nde yer alan Hamza Yerlikaya Ortaokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir gösteri düzenledi. Okulda eğitim gören 850 öğrencinin katılımıyla hazırlanan gösteride Cumhuriyet ve Türk Bayrağı teması işlendi. Okulun Müzik öğretmeni Gülçin Negiz koordinesinde aynı anda şarkı söyleyen öğrenciler, Türk Bayrağını gururla salladı. Gösteri, dron ile havadan görüntülendi.

        Cumhuriyet şarkılarını söylerken şehitleri düşündüğünü söyleyen 7. sınıf öğrencisi Hiranur Özdal, "Bugün 850 öğrenci hep beraber koreografi yaptık. Vatan şarkısı gibi Türkiye’yi temsil eden şarkılar söyledik. Koreografiyi yaptığımızda çok gururlu hissettim, şehitlerimizi düşündüm çünkü onlar bizim bu vatanda yaşayabilmemiz için kan döktüler" dedi.

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        Öğretmenlerine teşekkür eden 6. sınıf öğrencisi Emin Çaylak, "Öğretmenimiz 850 öğrenciyle tek tek ilgilenerek bu koreografiyi organize etti kendisinde emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bayramı sebebiyle 850 arkadaşımla beraber güzel bir koreografi yaptık" diye konuştu.

        Görev aldığı koroda Gündoğdu Marşını coşkuyla seslendiren 6. Sınıf öğrencisi Yağız Öcalmış ise, "Arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 öğrenci ile birbirinden farklı gösteriler yaptık. Ben de Gündoğdu Marşını okulla beraber solo olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

        8. sınıf öğrencisi Furkan Talha Erbaş 850 arkadaşıyla yaptıkları koreografiden dolayı çok gururlandığını söyleyerek, "Arkadaşlarıma beraber gösteri yaptık, şarkı söyledik, bayrak açtık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 arkadaşımla beraber bu şarkıları söylemek beni çok gururlandırdı" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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