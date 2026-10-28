Ulaş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törende, Avcı ve İlbey tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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