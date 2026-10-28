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        Özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında taşıyıp ırmaktan geçiriyor

        SİVAS'ın Kangal ilçesi Kavak köyünde özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz (9), yıkılan köprü nedeniyle okula ulaşabilmek için her gün babası Servet Türkyaılmaz'ın (47) sırtında ırmaktan geçip servise ulaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında taşıyıp ırmaktan geçiriyor

        SİVAS'ın Kangal ilçesi Kavak köyünde özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz (9), yıkılan köprü nedeniyle okula ulaşabilmek için her gün babası Servet Türkyaılmaz'ın (47) sırtında ırmaktan geçip servise ulaşıyor.

        Kangal ilçesi Kavak köyünün Deli Hacı mezrasında yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi, özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz, Çetinkaya köyündeki ilkokuluna gitmek için, babası Servet Türkyılmaz'ın sırtında ırmağı geçip okul servisine ulaşıyor. Yaklaşık 6 yıl önce köprünün sel nedeniyle yıkılması nedeniyle ulaşımda güçlük yaşadıklarını anlatan aile, özellikle suyun yükseldiği kış ve bahar aylarında çaresiz kaldıklarına belirtti.

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        Oğlunu okula götürebilmek için her gün ırmağı aşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Servet Türkyılmaz, "Çocuğum özel eğitim öğrencisi. Diğer çocuklarım da özel eğitimliydi. 3 kız çocuğumu sırtımda 14-15 sene boyunca bu ırmaktan geçirdim. Onlar çok şükür, lise mezunu oldu. Bu çocuğum da 3 senedir özel eğitime gidiyor ve onu da sırtımda taşımak zorunda kalıyorum. Allah’tan şu anda su az. Kışın ve baharda geçmek çok daha zor oluyor. Geçen sene kış şartları nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildi, sonrasında devam edemedi" diye konuştu.

        'BURASI BİLDİĞİNİZ BİR ADA'

        Bölgedeki ulaşımın yetersizliğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Motorum yok, aracım yok. Burası bildiğiniz bir ada. Arkamızda bulunan köprü, yaklaşık 6 yıl önce selden dolayı yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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        Türkyılmaz, köprünün yapılması için ilgili yerlere dilekçe yazdıklarını belirten Servet Türkyılmaz, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kendisinin de sağlık sorunlarının olduğuna değinen Türkyılmaz, yıllardır çocuklarını sırtında taşımaktan dolayı yıprandığını belirtti.

        Aile, yaklaşık 6 yıldır yıkık durumda olan köprünün bir an önce yeniden yapılmasını ve Mustafa Kemal’in eğitimine güvenli bir şekilde devam edebilmesini beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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