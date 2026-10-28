Cumhuriyetin 103. yılında yağmur altında çelenk sunuldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları çerçevesinde Sivas kent merkezindeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törende Vali Şimşek, Tuğgeneral Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren program öncesinde kent merkezinde meydana gelen şiddetli yağış programın aksamasına sebep oldu. Programa katılanlar çadır sayesinde yağıştan korunurken görevli askerler ise verilen görev gereği ıslandı. Hafifleyen yağışın ardından program gerçekleştirildi.

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