Cumhuriyetin 103. yılında yağmur altında çelenk sunuldu
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Program yağmur altında gerçekleştirildi.
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Program yağmur altında gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları çerçevesinde Sivas kent merkezindeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törende Vali Şimşek, Tuğgeneral Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren program öncesinde kent merkezinde meydana gelen şiddetli yağış programın aksamasına sebep oldu. Programa katılanlar çadır sayesinde yağıştan korunurken görevli askerler ise verilen görev gereği ıslandı. Hafifleyen yağışın ardından program gerçekleştirildi.
Çelenk sunma törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve kent protokolü katıldı.
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