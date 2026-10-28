Belediye başkanı müjdeyi verdi, 40 yıllık hayalin ilk etabı mayısta hizmete açılıyor

Sivas'ta bu yıl yapımına başlanan ve kentin kızıl elması olarak tabir edilen Kızılırmak Projesi şekillenmeye başladı. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentin en gözde merkezlerinden birisi olması beklenen proje alanını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Uzun, mayıs ayında ilk etabın açılacağını duyurdu.

Sivas'ın 40 yıllık rüyası olarak adlandırılan Kızılırmak Projesi'nde çalışmalar başlamış, 1. etap çalışmalarında ilerleme kaydedilmişti. Eğri Köprü bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yetkililerden bilgiler aldı. Kentin çehresini değiştirecek olan proje ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Uzun, peyzaj çalışmalarının kısa sürede başlayacağını ifade etti.

REKLAM

Mayıs ayında hizmete açılacak

Projenin ilk etabı ile ilgili bilgiler veren Başkan Adem Uzun, "Kızılırmak Projemizin 1. etabının olduğu alandayız. Şu an itibariyle burada çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah yılsonu gibi burayı ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açıp şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Burası 65 bin metrekarelik bir alan. 239 milyon TL'lik bir yatırım. İnşallah 1. etabı tamamladıktan sonra gelecek seneye 2. etaba da başlıyoruz. Hatta bu sene dolgusuna başladık. Dolgusunu bu sene tamamlayacağız, gelecek seneye de üstyapıya başlamış olacağız" dedi.

REKLAM

Tarihi Eğri Köprü aydınlatılacak

800 yıllık Eğri Köprü'nün aydınlatma projesinin hazırlandığını söyleyen Uzun, "Hemen arka tarafa Tarihi Eğri Köprüyü görüyorsunuz. Kızılırmak Projesi'nde en önemsediğim yerlerden birisi Tarihi Eğri Köprü. Tarihi Eğri Köprü 1 ve 2. etabımızın birleşmesini sağladığı gibi 800 yıllık köprü projemiz ile birlikte gün yüzüne çıkacak. Tarihi Eğri Köprümüzü aydınlatacağız. Aydınlatma ile birlikte de şehrimize gelen misafirlerimizin ilk uğrak noktalarından birisi haline getirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde projemiz Anıtlar Kuruluna sunulacak. Ben öncelikle bu çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Kızılırmak Projemiz ile birlikte Sivas'ımız büyük bir değişim ve dönüşüm yakalayacak. Önemli bir turizm mekanını da şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor, güzelleşiyor, değer kazanıyor" ifadelerine yer verdi.