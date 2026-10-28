Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Otomobili bozulan Alman gezgin 11 gün Sivaslı ailenin misafiri oldu Traktör süren, tarla kazan Alman kadın, sosyal medya üzerinden kendisini misafir eden aileye teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı

        Otomobili bozulan Alman gezgin 11 gün Sivaslı ailenin misafiri oldu Traktör süren, tarla kazan Alman kadın, sosyal medya üzerinden kendisini misafir eden aileye teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı

        Dünya gezisi yaptığı sırada Sivas'ta aracı arızalanan Alman gezgin Tanja Aumer, Sivaslı ailenin misafiri oldu. 11 gün boyunca köyde kalan Tanja, ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Otomobili bozulan Alman gezgin 11 gün Sivaslı ailenin misafiri oldu Traktör süren, tarla kazan Alman kadın, sosyal medya üzerinden kendisini misafir eden aileye teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı

        Dünya gezisi yaptığı sırada Sivas'ta aracı arızalanan Alman gezgin Tanja Aumer, Sivaslı ailenin misafiri oldu. 11 gün boyunca köyde kalan Tanja, ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

        Almanya'da yaşayan Tanja Aumer, mart ayının sonunda karavanı ile dünya turuna çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a ilerlemek isteyen Tanja; İzmir, Denizli, Nevşehir ve Sivas'a gitti. Divriği ilçesinden geçtiği sırada aracının arızalandığını fark eden Tanja, karavanını yol kenarına park etti. Bir süre karavanda dinlenen Tanja'yı Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun fark etti. Tanja Aumer'i kahvaltıya davet eden muhtar Durgun, köydeki evine götürerek bir süre Alman gezgin ile ilgilendi. Tanja'nın kişisel ihtiyaçlarından, aracının bakımına kadar ilgilenen Durgun ailesi, gezgini 11 gün boyunca misafir etti. 11 günlük misafirlik süresince Tanja Aumer'e sıcak ilgi gösteren Durgun ailesi, aracın tamirini yaptırarak Tanja'yı uğurladı. Vedalaştığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Tanja, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videolar, görenlerin takdirini topladı.

        REKLAM

        "Aileden birisi oldu"

        Tanja Aumer'i misafir eden Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, "Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk. Sosyal medyada ciddi derecede beğeni aldı. Sosyal medyada ülkemizi ve Sivas'ımızı bu denli güzel göstermek bizi mutlu etti. İngilizcemiz çok yok. Telefonda çeviri yaparak anlaşabildik. Tek başına kızcağızı gördüm, sorunu anlattı. Önce kahvaltıya getirdim, daha sonra da aracını getirdik. Aileden biri oldu" dedi.

        Şehriban Durgun, "Tanja bizi çok etkiledi. Evimizin kızı gibi oldu. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik. Giderken çok duygulandık ve ağladık. Yeri geldiğinde benimle birlikte iş yaptı. Çok sıcakkanlı birisiydi. Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Şu anda Meksika'ya ulaşan Tanja'nın paylaştığı videolar, izlenme rekorları kırarak büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kangal'da üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği
        Kangal'da üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Belediye başkanı müjdeyi verdi, 40 yıllık hayalin ilk etabı mayısta hizmete...
        Belediye başkanı müjdeyi verdi, 40 yıllık hayalin ilk etabı mayısta hizmete...
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sivas'ın 40 yıllık hayali Kızılırmak Projesi'nde ilk etap şekilleniyor
        Sivas'ın 40 yıllık hayali Kızılırmak Projesi'nde ilk etap şekilleniyor
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı turizme kazandıracak proje sürüyor
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı turizme kazandıracak proje sürüyor