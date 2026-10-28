Sivas'ın 40 yıllık hayali Kızılırmak Projesi'nde ilk etap şekilleniyor

SİVAS’ta, kentin 40 yıllık hayali olarak nitelendirilen Kızılırmak Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Dört etap halinde hayata geçirilmesi planlanan projenin birinci etabında yapım sürerken, ikinci etapta alan dolgusu çalışmaları yürütülüyor. Birinci etabın 2027 Mayıs sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak’ın kent yaşamına kazandırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla başlatılan proje, toplam 684 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Tarihi Eğri Köprü çevresinden başlayıp, nehir boyunca geniş bir alana yayılması planlanan proje, dört etap halinde gerçekleştirilecek. Tamamlandığında bölgenin sosyal, kültürel ve turistik bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Fadlum Irmağı’ndan tarihi Eğri Köprü’ye kadar uzanan bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, kafeler ve yeme-içme mekanları oluşturulacak. Ayrıca 24 dükkandan oluşan Sokak Lezzetleri Alanı da yer alacak. Projenin ikinci etabında ise alanın hazırlanmasına yönelik dolgu çalışmaları sürüyor. Bağdat Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında kalan bölgede gerçekleştirilecek ikinci etap, birinci etaba göre daha geniş bir alanı kapsıyor. Birinci ve ikinci etapların 2029 yılına kadar, üçüncü ve dördüncü etapların ise 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Kızılırmak kıyısında yeni sosyal yaşam alanlarının oluşturulması, tarihi Eğri Köprü'nün turizme kazandırılması ve Sivas'ın turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Projenin, kentte yaşayanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor.

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'SİVAS BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAKALAYACAK'

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki basın mensuplarıyla yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Uzun, "İnşallah yıl sonu gibi burayı ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açıp şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Burası 65 bin metrekarelik bir alan. 239 milyon TL’lik bir yatırım. İnşallah 1'inci etabı tamamladıktan sonra gelecek seneye 2'nci etaba da başlıyoruz. Hatta bu sene dolgusuna başladık. Dolgusunu bu sene tamamlayacağız, gelecek seneye de üstyapıya başlamış olacağız. Hemen arka tarafa Tarihi Eğri Köprü'yü görüyorsunuz. Kızılırmak Projesi’nde en önemsediğim yerlerden birisi Tarihi Eğri Köprü. Tarihi Eğri Köprü 1 ve 2'nci etabımızın birleşmesini sağladığı gibi 800 yıllık köprü, projemizle birlikte gün yüzüne çıkacak. Tarihi Eğri Köprümüzü aydınlatacağız. Aydınlatmayla da şehrimize gelen misafirlerimizin ilk uğrak noktalarından biri haline getirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde projemiz Anıtlar Kurulu'na sunulacak. İnanıyorum ki Kızılırmak Projemiz ile Sivas’ımız büyük bir değişim ve dönüşüm yakalayacak. Önemli bir turizm mekanını da şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor, güzelleşiyor, değer kazanıyor" dedi.