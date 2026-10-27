Sivasspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 27.10.2026 - 21:12 Güncelleme:
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Yardımcı Antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
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