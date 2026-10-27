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        Sivasspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Sivasspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

        Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Yardımcı Antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

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