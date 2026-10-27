Sivas Belediyesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ASM yapıyor

Tesisin donanım ve tefrişat işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini belirten Uzun, özellikle sanayi sitesinde çalışan esnafın iş kazası, yaralanma ve ani rahatsızlık durumlarında acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Uzun, imzalanan protokol kapsamında belediye tarafından 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin, tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredileceğini söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.

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