Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araç Suşehri'nde kaza yaptı: 3 yaralı

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan şoför C.K. ve araçta bulunan H.Ö. ve F.K.'yı araç içerisinden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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