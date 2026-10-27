Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri İnsansız hava araçlarını elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla proje hazırlandı

        İnsansız hava araçlarını elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla proje hazırlandı

        SERHAT ZAFER - İnsansız hava araçlarını (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) proje hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        İnsansız hava araçlarını elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla proje hazırlandı

        SERHAT ZAFER - İnsansız hava araçlarını (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) proje hazırlandı.

        SBTÜ Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan "Görünmez Kalkan Projesi", savunma, havacılık, uzay ve elektro-optik sistemlerde kullanılabilecek yeni nesil bir optik pencere teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor.

        Geliştirilen hibrit film, bir yandan ışığın geçişine izin vererek optik sistemin görüntü almasını sağlarken diğer yandan da elektromanyetik girişimleri azaltarak sistemin elektronik bileşenlerini koruyacak şekilde tasarlandı.

        REKLAM

        Yürütücülüğünü Altuntepe'nin yaptığı projeye SBTÜ'den Prof. Dr. Sabit Horoz, Doç. Dr. Yusuf Doğan, Arş. Gör. İlhan Erdoğan, Arş. Gör. Berker Çolak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Zan ve İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Karaaslan da araştırmacı olarak katkı sağladı.

        SBTÜ Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe, AA muhabirine, proje kapsamında nanomalzeme tabanlı optik geçirgen pencereler yapacaklarını söyledi.

        Bu pencerelerin elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip olacağını belirten Altuntepe, "Elektromanyetik kalkanlamadan kastımız, bütün elektronik ve manyetik sinyaller birbirleriyle iç içe çalışıyor fakat bu sinyaller özellikle optoelektronik uygulamalarda, İHA ve SİHA'larda, kızılötesi kameralarda ciddi problemler yaratabiliyor." dedi.

        REKLAM

        Altuntepe, bu problemlerin en başlıcalarının parazitler olduğunu ifade ederek, "Bu parazitler sistemlerin çalışmasını ciddi ölçüde etkiliyor. Bu kapsamda şeffaf, iletken nanomalzeme tabanlı optik bir pencere geliştirme hedefini ortaya koyduk. Bu kapsamda da TÜBİTAK'tan destek aldık. Ülkemizin hem savunma sanayisine katkı sunmak hem de yerlileştirme alanında çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

        Projenin temel amacının savunma teknolojilerini korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Altuntepe, şunları kaydetti:

        "Temel amacımız İHA ve SİHA'larımızı elektromanyetik dalgalara karşı korumak, özellikle muharebe şartlarında ülkemizin güvenliğini sağlama açısından da üstün teknoloji gruplarıyla birleştirmek. Hem de bu pencereler aynı zamanda ışık geçirgenliğine sahip olacağı için bu anlamda da geçirgen bir manyetik kalkanlama yapma hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda da hem İHA'larımızda hem kızılötesi kameralarımızda birçok optoelektronik aygıtta savunma sanayimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Elektromanyetik kalkanlama aslında birçok alanda kullanılabiliyor. Elektronik aygıtların birçoğunda, uzay teknolojilerinde, özellikle sağlık endüstrisinde kullanılabiliyor. Birçok aygıtta aslında bu kalkanlamaya ihtiyaç duyuyoruz."

        REKLAM

        - "Projeyi 1 yılın sonunda tamamlama hedefimiz var"

        Altuntepe, farklı üniversitelerden uzmanları projeye dahil ettiklerini ve kolektif bir çalışmayı savunma sanayisinin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

        Kalkanlama projesinin İHA ve SİHA'larda, özellikle uzaydaki roket başlıklarında kullanılabileceğini belirten Altuntepe, "Aslında aklınıza gelebilecek bütün optoelektronik uygulamalarda bunu entegre edip kullanabilme hedefimiz var. Yapay zeka desteği ve farklı simülasyon programlarıyla bunların optimize çalışmalarını başlattık. Uygulama aşamasında da kaplamaları farklı malzeme gruplarında optimize aşamasına geçtik. Malzemeyi hibrit hale getirip en son finalde uygulanabilir bir optik pencere olarak ortaya çıkacak projeyi 1 yılın sonunda tamamlama hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, projelerini açıkla...
        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, projelerini açıkla...
        Sivas'a 636 milyon TL'lik katı atık yatırımı
        Sivas'a 636 milyon TL'lik katı atık yatırımı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta temel atma töreninde konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta temel atma töreninde konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:
        Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor
        Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor
        Fotoğraf çektirmek isteyenler hastası oluyor, Sivas'ta bir diş hekimi Eypio...
        Fotoğraf çektirmek isteyenler hastası oluyor, Sivas'ta bir diş hekimi Eypio...