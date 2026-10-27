İnsansız hava araçlarını elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla proje hazırlandı

SERHAT ZAFER - İnsansız hava araçlarını (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) elektromanyetik dalgalara karşı korumak amacıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) proje hazırlandı.

SBTÜ Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan "Görünmez Kalkan Projesi", savunma, havacılık, uzay ve elektro-optik sistemlerde kullanılabilecek yeni nesil bir optik pencere teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor.

Geliştirilen hibrit film, bir yandan ışığın geçişine izin vererek optik sistemin görüntü almasını sağlarken diğer yandan da elektromanyetik girişimleri azaltarak sistemin elektronik bileşenlerini koruyacak şekilde tasarlandı.

REKLAM

Yürütücülüğünü Altuntepe'nin yaptığı projeye SBTÜ'den Prof. Dr. Sabit Horoz, Doç. Dr. Yusuf Doğan, Arş. Gör. İlhan Erdoğan, Arş. Gör. Berker Çolak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Zan ve İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Karaaslan da araştırmacı olarak katkı sağladı.

SBTÜ Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe, AA muhabirine, proje kapsamında nanomalzeme tabanlı optik geçirgen pencereler yapacaklarını söyledi.

Bu pencerelerin elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip olacağını belirten Altuntepe, "Elektromanyetik kalkanlamadan kastımız, bütün elektronik ve manyetik sinyaller birbirleriyle iç içe çalışıyor fakat bu sinyaller özellikle optoelektronik uygulamalarda, İHA ve SİHA'larda, kızılötesi kameralarda ciddi problemler yaratabiliyor." dedi.

REKLAM

Altuntepe, bu problemlerin en başlıcalarının parazitler olduğunu ifade ederek, "Bu parazitler sistemlerin çalışmasını ciddi ölçüde etkiliyor. Bu kapsamda şeffaf, iletken nanomalzeme tabanlı optik bir pencere geliştirme hedefini ortaya koyduk. Bu kapsamda da TÜBİTAK'tan destek aldık. Ülkemizin hem savunma sanayisine katkı sunmak hem de yerlileştirme alanında çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Projenin temel amacının savunma teknolojilerini korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Altuntepe, şunları kaydetti:

"Temel amacımız İHA ve SİHA'larımızı elektromanyetik dalgalara karşı korumak, özellikle muharebe şartlarında ülkemizin güvenliğini sağlama açısından da üstün teknoloji gruplarıyla birleştirmek. Hem de bu pencereler aynı zamanda ışık geçirgenliğine sahip olacağı için bu anlamda da geçirgen bir manyetik kalkanlama yapma hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda da hem İHA'larımızda hem kızılötesi kameralarımızda birçok optoelektronik aygıtta savunma sanayimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Elektromanyetik kalkanlama aslında birçok alanda kullanılabiliyor. Elektronik aygıtların birçoğunda, uzay teknolojilerinde, özellikle sağlık endüstrisinde kullanılabiliyor. Birçok aygıtta aslında bu kalkanlamaya ihtiyaç duyuyoruz."

REKLAM

- "Projeyi 1 yılın sonunda tamamlama hedefimiz var"

Altuntepe, farklı üniversitelerden uzmanları projeye dahil ettiklerini ve kolektif bir çalışmayı savunma sanayisinin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Kalkanlama projesinin İHA ve SİHA'larda, özellikle uzaydaki roket başlıklarında kullanılabileceğini belirten Altuntepe, "Aslında aklınıza gelebilecek bütün optoelektronik uygulamalarda bunu entegre edip kullanabilme hedefimiz var. Yapay zeka desteği ve farklı simülasyon programlarıyla bunların optimize çalışmalarını başlattık. Uygulama aşamasında da kaplamaları farklı malzeme gruplarında optimize aşamasına geçtik. Malzemeyi hibrit hale getirip en son finalde uygulanabilir bir optik pencere olarak ortaya çıkacak projeyi 1 yılın sonunda tamamlama hedefimiz var." ifadelerini kullandı.