Ulaş'ta avcılık eğitim kursu açıldı

Kursta, avcılık mevzuatı ve denetim usulleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldığını dile getiren Doğan, kursun açılmasında destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

Eğitimde, avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av yasaklarının takibi konularında bilgi verilirken, usulsüz avcılıkla mücadelede jandarma personelinin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde jandarma ve emniyet personeline yönelik avcılık eğitim kursu açtı.

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